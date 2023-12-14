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Nazilli'de LPG dönüşümü yapan iş yerinde patlama: 1 yaralı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, taşıtlara LPG dönüşümü yapan bir iş yerinde yaşanan patlamada 1 işçi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, taşıtlara LPG dönüşümü yapan bir iş yerinde yaşanan patlamada 1 işçi yaralandı, patlama anını güvenlik kamerası kaydetti.

Nazilli Sanayi Sitesi'nde taşıtların LPG sistemlerine dönüşümünü yapan F.K'ya ait iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Vücudunda yanıklar oluşan işçi M.A, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan patlama anı, başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Nazilli Aydın İş Kazası İtfaiye Güvenlik Güncel Haberler

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