Aydın'ın Nazilli ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler, Gazze için yardım kermesi düzenledi.

Nazilli'de lise öğrencileri ve öğretmenlerinden, Gazze için yardım kermesi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler, Gazze için yardım kermesi düzenledi.

Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, belediye meydanında düzenlenen kermeste, yaptıkları yiyecekleri satışa çıkardı.

Okul Müdürü Şakir Taşkıran, kermesten elde edilecek geliri Gazzelilere göndereceklerini söyledi.

Taşkıran, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından ilçede kermes düzenlediklerini ve elde edilen gelirle Hatay'a iki konteyner yardım gönderdiklerini de hatırlattı.