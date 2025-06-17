Nazilli'de Kötü Koku İhbarıyla 6 Kamyon Çöp Çıkarıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kötü koku nedeniyle ihbar edilen evden 6 kamyon dolusu çöp çıktı. Ekiplerin çalışmasının ardından ev ilaçlanıp temizlendi.

Yıldıztepe Mahallesi 991 Sokak'taki Sultan A.'ya (65) ait tek katlı evden kötü kokular geldiği ihbarıyla, adrese, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı. Alınan izinlerin ardından evde yapılan çalışmada 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ve evin bulunduğu çıkmaz sokak ilaçlanıp, temizlendi.