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Nazilli'de Kasksız Motosiklet Sürücülerine Kask Dağıtıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri, farkındalık oluşması amacıyla kasksız motosiklet sürücülerine kask dağıttı. İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, motosiklet kullanırken kaskın hayati önem taşıdığını belirtti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri, farkındalık oluşması amacıyla kasksız motosiklet sürücülerine kask dağıttı.

Nazilli Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından, Belediye Meydanı'nda motosikletlilere yönelik kask kontrolü yapıldı.

Durdurulan kasksız motosiklet sürücülerine ceza yerine, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım tarafından kask verildi.

Ekipler, ayrıca kaskı olmayan sürücüleri bilgilendirerek broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım, motosiklet kullanırken kaskın hayati önem taşıdığını belirtti.

Nazilli'de her 10 trafik kazasından 8'inin motosiklet kaynaklı olduğunu dile getiren Yıldırım, " Motosiklet, araba gibi değil. Özellikle kask olası bir kazada kafa yaralanmalarının önüne geçiyor. Biz de bir farkındalık oluşturmak istedik. Bunun için motosiklet sürücülerimize ceza yerine kask dağıttık. Ancak bundan sonra kurallara uymayan sürücülere cezaları yazılacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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