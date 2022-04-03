Nazilli'de kamyonla çarpışan ambulansın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Nazilli'de kamyonla çarpışan ambulansın sürücüsü yaralandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Nazilli'de kamyonla çarpışan ambulansın sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonla çarpışan ambulansın sürücüsü yaralandı.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonla çarpışan ambulansın sürücüsü yaralandı.

H.Y. yönetimindeki 09 PC 112 plakalı ambulans, Yazırlı Mahallesinde karşı yönden gelen Ü.A. idaresindeki 06 CKP 965 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulans sürücüsü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Ambulans, Nazilli, Aydın, 112, Güncel, Haberler

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