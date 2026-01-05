Nazilli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonet, 65 yaşındaki R.A.'ya çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumu ise iyi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.
T.T. yönetimindeki 09 ARE 237 plakalı kamyonet, Yıldıztepe Mahallesi yakınlarında geri manevra yaptığı sırada R.A (65) adlı kadına çarptı.
Yaralanan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel