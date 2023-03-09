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Nazilli'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anıldı

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Nazilli'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anıldı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler düzenlenen programla anıldı.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler düzenlenen programla anıldı.

İlçe Müftülüğü ve Fatih Camisi Yaşatma Derneği tarafından Fatih Camisi'nde düzenlenen etkinliğe Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, Fatih Cami Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Kayalıoğlu, bazı ilçe müftüleri ile ilçede misafir edilen depremzedeler ve vatandaşlar katıldı.

Akşam namazının ardından başlayan programda, katılımcılara yemek ikram verildi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için du edildi.

Programda konuşan Aydın il Müftüsü Hasan Güneş, "Toplumumuzda bir farkındalık oluşturmak için böyle güzel etkinliklerin yapılması büyük önem arz ediyor. Biz de bu etkinliğin bir paydası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Fatih Cami Yaşatma Derneği Başkanı Kayalıoğlu ise programı dernek üyelerinin katkılarıyla düzenlediklerini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Nazilli Fatih Aydın Güncel Haberler

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