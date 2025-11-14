Haberler

Nazilli'de Jandarma Denetimleri: 31 Sürücüye Ceza, 9 Araç Trafikten Men

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Jandarma ekipleri, 26 mahallede 6 saat süren denetimlerde 435 aracı sorguladı. 31 sürücüye cezai işlem uygulandı, 9 araç trafikten men edildi ve 8 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 mahallede denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik mahallelerde 6 saatlik çalışma yürüttü.

Uygulamada 435 araç ve 847 kişi sorgulandı, 31 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi, 8 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
500
