Nazilli'de İtfaiye Aracı ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, itfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın ihbarına giden U.U'nun kullandığı 09 AB 343 plakalı itfaiye aracı, Muammer Aksoy Mahallesi Emrah Polat Kavşağı'nda, l.A. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki S.K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel