Nazilli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.K. idaresindeki 09 ANR 362 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Mahallesi Şehit Naci Ülker Bulvarı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 ALS 665 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan 09 ANR 362 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan M.U. yaralandı.
Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay yerinden uzaklaşan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.