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Nazilli'de İki Katlı Binada Yangın Çıktı

Nazilli'de İki Katlı Binada Yangın Çıktı
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki iki katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenisanayi Mahallesi 1026 Sokak'ta Cemile Ünal'a (68) ait iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangın nedeniyle binanın ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel

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