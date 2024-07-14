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Nazilli'de içme suyu hattı kazısında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu hattı kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

(ANKARA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu hattı kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralanadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yeşil Mahalle'deki içme suyu hattı kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçme suyu hattı kazısında çalışan işçilerden göçük altında kalan 3'ü yaşamını yitirdi, 1'i yaralı kurtarıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Nazilli Aydın İş Kazası Kaza Yaşam Güncel Haberler

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