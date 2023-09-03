Nazilli'de Evden Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazilli ilçesinde bir şahsın evinden gerçekleştirilen hırsızlık olayı ile ilgili gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde çaldığı altınları kuyumculardan bozduran hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazilli ilçesinde bir şahsın evinden gerçekleştirilen hırsızlık olayı ile ilgili gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde çaldığı altınları kuyumculardan bozduran hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Olay, Pirlibey Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evinden 3 adet altın bilezik ve 800 TL nakit para kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisinin kimliği belirlendi. Şüpheli şahıs Ş.D.'nin çaldığı bilezikleri kuyumculardan bozdurduğu tespit eden ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN