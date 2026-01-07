Haberler

Nazilli'de evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında M.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
