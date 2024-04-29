Nazilli'de Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Tartışma sonucunda meydana gelen olayda kadın hayati tehlike altında.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın, ağır yaralandı.
Altıntaş Mahallesi Koca Camisi Caddesi'nde A.K ile boşanma aşamasındaki kocası E.K arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.K, A.K'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan A.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, bindiği araçla olay yerinden uzaklaşan E.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.