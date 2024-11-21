Nazilli'de Elektrikli Bisiklet Yaya Çarptı: 2 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu yaralanan sürücü ve yayanın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.Ö'nün kullandığı elektrikli bisiklet, Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan F.K'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ile yaya yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.