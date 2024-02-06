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Nazilli'de depremzede öğrencilere etkinlik düzenlendi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla depremzede öğrenciler için etkinlik gerçekleştirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla depremzede öğrenciler için etkinlik gerçekleştirildi.

Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesindeki programda depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy depremin ilk gününden beri yaraları sarmak için büyük mücadele edildiğini belirterek, ilçedeki bin 117 depremzedeye devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de depremlerden sonra birlik ve beraberlikle tüm konuların çözülebildiğinin görüldüğünü söyledi.

Depremzede 190 öğrenciye protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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