Nazilli'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, husumetli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeşil Mahalle'de aralarında husumet bulunan U.C. ile Ö.Y. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda U.C, Ö.Y'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.