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Nazilli'de Balkondan Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Nazilli'de Balkondan Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 yaşındaki A.T., ikinci kattaki evlerinin balkonundan düştü ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 135 Sokak'ta yaşayan A.T. ikinci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

Düşme sırasında bir işletme önünde oturanlara da çarpan A.T. ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından Nazilli Devlet Hastanesine götürülen A.T, daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada çocuğun düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde çocuğun, sokakta oturan iki kişiye çarparak beton zemine düşmesi, ardından çevredekilerin A.T'ye müdahalesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel

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