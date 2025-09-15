Nazilli'de Bakım Merkezinden Kaybolan Şöhret İgaç İçin İhbar Bekleniyor

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Mutlu Hayat Bakım Merkezi'nde kalan Şöhret İgaç'dan dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamıyor. Yakınları, İgaç'ı görenlerin yetkililere haber vermesini istedi.

Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde bulunan Mutlu Hayat Bakım Merkezi'nde kalan Şöhret İgaç (57), dün saat 17.30'da kurumdan yürüyüş yapmak üzere ayrıldı. İgaç, bir daha bakım merkezine dönmedi. Kurum yetkilileri ve İgaç'ın ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Aile, Şöhret İgaç'ı görenlerin kurum yetkililerine haber vermesini istedi.