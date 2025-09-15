Haberler

Nazilli'de Bakım Merkezinden Kaybolan Şöhret İgaç İçin İhbar Bekleniyor
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Mutlu Hayat Bakım Merkezi'nden yürüyüşe çıkan 57 yaşındaki Şöhret İgaç, bir daha geri dönmedi. Ailesi, İgaç'ı görenlerin yetkililere haber vermesini istedi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Mutlu Hayat Bakım Merkezi'nde kalan Şöhret İgaç'dan dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamıyor. Yakınları, İgaç'ı görenlerin yetkililere haber vermesini istedi.

Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde bulunan Mutlu Hayat Bakım Merkezi'nde kalan Şöhret İgaç (57), dün saat 17.30'da kurumdan yürüyüş yapmak üzere ayrıldı. İgaç, bir daha bakım merkezine dönmedi. Kurum yetkilileri ve İgaç'ın ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Aile, Şöhret İgaç'ı görenlerin kurum yetkililerine haber vermesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
