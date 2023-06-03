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Nazilli'de askerler sel felaketinin ardından temizlik yaptı

Nazilli'de askerler sel felaketinin ardından temizlik yaptı

Güncel Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonrası selden etkilenen bölgede jandarma ekipleri temizlik çalışması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirciler Mahallesi'nde baskın yaşanan bölgedeki çamurun temizlenmesine destek verdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde selden etkilenen bölgede jandarma ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirciler Mahallesi'nde dün yaşanan sağanağın ardından baskın yaşanan bölgedeki çamurun temizlenmesine yönelik çalışmalara destek verdi.

Ekipler civarda tahliye ve temizlik işlemlerine yardımcı olurken, yol güzergahında da çalışma yürüttü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Nazilli Aydın Güncel Haberler

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