Nazilli'de askerler sel felaketinin ardından temizlik yaptı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonrası selden etkilenen bölgede jandarma ekipleri temizlik çalışması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirciler Mahallesi'nde baskın yaşanan bölgedeki çamurun temizlenmesine destek verdi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde selden etkilenen bölgede jandarma ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirciler Mahallesi'nde dün yaşanan sağanağın ardından baskın yaşanan bölgedeki çamurun temizlenmesine yönelik çalışmalara destek verdi.
Ekipler civarda tahliye ve temizlik işlemlerine yardımcı olurken, yol güzergahında da çalışma yürüttü.
Kaynak: AA / Güncel