Nazilli'de Arkadaşını Bıçakla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışmada, bir kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralayan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Turan Mahallesi'ndeki tekel bayisinde işletme sahibi Ş.D. ile arkadaşı F.K. arasında alkol aldıkları sırada tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda F.K, Ş.D'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan F.K ise polislerce evinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel