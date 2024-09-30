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Nazilli’de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Nazilli’de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen trafik eğitimi programında, güvenli yaya geçişi ve trafik kuralları anlatıldı. Öğrenciler, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla uygulamalı eğitim aldılar.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Sümerpark'ta, milli eğitim ve emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlığınca, anaokulu öğrencilerine yönelik güvenli trafik eğitimi programı düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere yaya yolu ve üst geçit kullanımı ile trafik işaretleri ve kuralları konularında bilgi verildi.

Trafik kurallarını adım adım uygulayan minikler, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganı atarak düdük çaldı.

Program sonunda öğrencilere hediye verildi.

Nazilli İlçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, trafik kurallarına uymanın önemini belirterek, ilçedeki denetimlerin artacağını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ise projeyi 3 yıldır devam ettirdiklerini, geçen 2 yılda 4 bin öğrenciye eğitim verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel

Güvenlik Etkinlik Nazilli Güncel trafik Eğitim Yaşam

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