Haberler

Nazilli'de Akraba Kavgasında Bıçaklı Yaralama

Nazilli'de Akraba Kavgasında Bıçaklı Yaralama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'deki pazar yerinde meydana gelen akraba kavgasında K.G. ağır yaralandı. B.G. isimli şahıs, tartışmanın ardından K.G.'yi bıçakla yaralayarak gözaltına alındı.

Nazilli'de pazar yerinde çıkan akraba kavgasında 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Şirinevler Mahallesi'nde kurulan pazarda K.G. (25) ile amcasının oğlu B.G. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.G, yanında bulunan bıçakla K.G'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan K.G. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli B.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor

Aracından dinleme cihazı çıktı, gizleyen isimse en yakındaki lider
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı

Bir canı kurtarmak isterken araba çarptı! Sonra ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.