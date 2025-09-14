Nazilli'de Akraba Kavgasında Bıçaklı Yaralama
Nazilli'deki pazar yerinde meydana gelen akraba kavgasında K.G. ağır yaralandı. B.G. isimli şahıs, tartışmanın ardından K.G.'yi bıçakla yaralayarak gözaltına alındı.
Nazilli'de pazar yerinde çıkan akraba kavgasında 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.
Şirinevler Mahallesi'nde kurulan pazarda K.G. (25) ile amcasının oğlu B.G. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.G, yanında bulunan bıçakla K.G'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan K.G. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Şüpheli B.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel