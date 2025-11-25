Nazilli'de 80 Yaşındaki Kadın Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evinin çatısından düşen 80 yaşındaki Necla Tonbak hayatını kaybetti. Kontrol amacıyla çıktığı çatıda dengesini kaybederek düşen kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde yağmur suyu biriktirdiği müstakil evinin çatısına kontrol amacıyla çıkan Necla Tonbak, dengesini kaybedip çatıdan düştü.
Komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel