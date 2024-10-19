Nazilli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve konuşma yaptı. Törende Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in kabrine de çiçek bırakıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
İstasyon Meydanı'ndaki törende, Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Karaburun, günün önemini anlattı.
Daha sonra Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı Gül Esin'in kabrine çiçek bırakıldı.
Törene, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de katıldı.