Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Birimi enkaz çalışmasında başarılı oldu

Nazilli Belediyesi tarafından afet öncesi riskleri azaltma ve afet sırasında profesyonel müdahale için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Birimi (NAFAD) enkaz çalışması gerçeğini aratmadı.

Nazilli Belediyesi tarafından afet öncesi riskleri azaltma ve afet sırasında profesyonel müdahale için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Biriminin (NAFAD) enkaz çalışması gerçeğini aratmadı.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde depremlerin oluşturduğu insani, çevresel ve ekonomik hasarın en aza indirilmesi için kurulan NAFAD ekibine akreditasyon süreci gereği Aydın AFAD ekiplerince 1 hafta süren teorik ve pratik eğitimler verildi. Sonrasında saha tatbikatı gerçekleştiren ekip tam not aldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın bizzat katıldığı tatbikatta belediye ekipleri tarafından yıkılan binada yaklaşık 2 saat boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

İlk olarak NAFAD görevlilerince kimyasal sızıntı olmadığı tespit edilerek saha güvenliği alındı. Akabinde 18 kişilik NAFAD ekibi sesle ve sismik dinleme sonucu tespit edilen yarılıya ulaşmak için kurtarma faaliyeti yürütüldü.

Senaryo gereği enkazdan çıkarılan yaralı vatandaş sağlık görevlilerine teslim edildi.

NAFAD ekibinin çalışmalarının Nazilli için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özcan; "Ekiplerimiz burada başarılı bir tatbikat çalışmasına imza attı. Bu tatbikatla aldıkları eğitimleri pratikte gerçekleştirme imkanı buldu. Etkilenmemek elde değil. Büyük bir ciddiyetle, disiplinle ve özveriyle bu tatbikatı yürüttüler. İnşallah bu afetler yalnızca tatbikat olarak kalır, gerçeğini yaşamak zorunda kalmayız. Biz Nazilli Belediyesi olarak gerekli çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Tüm NAFAD ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN