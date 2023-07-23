Nazilli Belediye Başkanı Vatandaşları Sıcak Çarpması ve Yangın Riskine Karşı Uyardı

Bunaltıcı sıcaklar tüm Türkiye'de etkisini göstermeye devam ederken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan vatandaşları sıcak çarpması, yangın gibi risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji verileri sıcak hava dalgasının ciddi anlamda etkili olacağını ve oluşabilecek sıkıntıları önlemek için daha dikkatli olunması konusunda çalışmalarına devam ediyor. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan "Aşırı sıcaklar tüm Türkiye'de etkili olmaya devam ediyor. Hemşehrimizin bu aşırı sıcaklarda dikkat etmelerini ve gerekmedikçe dışarıya çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız orman yangınlarına karşıda dikkatli olmalıyız. Sıcak ve nem durumu bu hafta kritik seviyede görünüyor. Piknik alanlarına giden hemşehrimiz yangın riskine karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Küçük bir kıvılcımın nefesimiz olan ormanları ve canlılarımızı yitirmesine sebebiyet vermeyelim" dedi. - AYDIN