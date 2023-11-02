Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, İstiklal Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını inceledi

Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, İstiklal Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin bilgi alan Beyazıt, bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, İstiklal Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi'nde bir hayırsever tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çevresinde gerçekleştirilen kaldırım ve yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Çalışmalara ilişkin Fen İşleri Müdürü Erkan Taytaş'tan bilgi alan Başkan Vekili Beyazıt, vatandaşların daha kolay hizmet alabilmesi, yaya ve ambulans geçişinin de kolayca sağlanması için bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt faaliyetlerinden dolayı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN