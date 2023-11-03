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Nazilli Adliyesinde çıkan kavgaya ilişkin bir kişi daha tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki adliyede çıkan ve tutuklu sanığın yaralandığı kavgaya ilişkin bir kişi daha tutuklandı. Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Kasım'daki duruşmada taraflar arasında çıkan kavgaya karıştıktan sonra kaçtığı iddia edilen M.C, ekiplerce yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. M.C ile birlikte olaya ilişkin tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan olaya karıştığı belirlenen F.C. hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.