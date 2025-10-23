Haberler

Nazende Yücel'in 'Renkler ve Kadınlar' Sergisi Açılıyor

Ressam Nazende Yücel'in solo resim sergisi 'Renkler ve Kadınlar', yarın Prime Yaşam / İM Sanat Galerisi'nde açılacak. Eserlerinde kadın kimliğine ve toplumsal rollere odaklanan Yücel, sanat dünyasındaki önemli çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Ressam Nazende Yücel'in solo resim sergisi "Renkler ve Kadınlar", yarın Prime Yaşam / İM Sanat Galerisi'nde açılacak.

Sergideki eserlerinde kadın kimliğine ve toplumsal rollere odaklanan sanatçı, yüksek lisans çalışmasında da kadınların toplumsal ve bireysel varoluşlarını ele aldı.

Yücel, Mustafa Ayaz, Erkan Geniş, Mehmet Ali Doğan, Akdoğan Topaçlıoğlu ve Baran Kamiloğlu'nun aralarında olduğu sanatçılarla teknik ve kavramsal resim üzerine çalıştı.

Türkiye'deki çalışmalarının yanı sıra yurt dışında düzenlenen çeşitli sanat çalıştaylarıyla etkinliklerde yer alan Yücel'in birçok eseri müze ile özel ve kurumsal koleksiyonlarda yer alıyor.

Yücel'in solo resim sergisi "Renkler ve Kadınlar", yarın Prime Yaşam / İM Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
