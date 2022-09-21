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Nayman ve Özdemir özel öğrencilerle bir araya geldi

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Nayman ve Özdemir özel öğrencilerle bir araya geldi

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, özel öğrencilerle buluştu.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, özel öğrencilerle buluştu.

Kaymakam Nayman ve Özdemir hayırsever bir vatandaş tarafından Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler için verilen yemeğe katıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen yemekte, Okul Müdürü Erkan İyiliksever, Nayman ve Özdemir'e okulda yürütülen faaliyetler ve öğrenciler hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Nayman özel çocukların hayatlarını idame ettirebilmeleri adına, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda verilen eğitimin önemine dikkati çekerek, "Öncelikle bu okulu ilçemize kazandıran Tahmaz ailesine, çocuklarımızın eğitimi için gönüllerini ortaya koyarak çalışan öğretmenlerimize ve bu yemeği organize ederek özel çocuklarımızın yüzlerini güldüren değerli hayırseverimize teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de okulun bölge için önemli olduğunu belirterek, "Çevre ilçelerimizden okulumuza gelen özel çocuklarımız var. Havza Belediyesi olarak özel çocuklarımıza eğitim veren ve onları hayata hazırlayan okulumuzun her zaman yanındayız." diye konuştu.

Programa, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, davetliler, okul idareci ve öğretmenleri de katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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