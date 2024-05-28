Üye Girişi
Haberler

Navaz Şerif, PML-N Genel Başkanı seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif, yolsuzluk davaları nedeniyle ayrıldığı PML-N Genel Başkanlığına yeniden seçildi. Şerif, 7 yıl sonra ülkedeki en önemli partilerinden PML-N'nin başına geçti.

Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif, Müslüman Ligi-Navaz Partisi (PML-N) Genel Başkanlığına seçildi.

Yolsuzluk davaları nedeniyle 2017'de PML-N Genel Başkanlığı görevinden ayrılan eski Başbakan Şerif, parti liderliğini yeniden üstlendi.

Pakistan'da daha önce 3 kez başbakanlık görevinde bulunan Şerif, 7 yıl sonra ülkedeki en önemli partilerinden PML-N'nin başına geçti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, parti liderliğini abisi Navaz Şerif'in üstlenmesi için 13 Mayıs'ta görevinden istifa etmişti.

Navaz Şerif, Londra'da 4 yıl kaldıktan sonra ülkesine döndü

Panama'da bulunan offshore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Navaz Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince başbakanlık görevinden alınmıştı.

Hakkındaki tutuklu yargılama kararı sonrası 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden Navaz Şerif, Ekim 2023'te hakkındaki davalara ilişkin geçici kefalet verilmesi ve gözaltı kararının askıya alınması üzerine Londra'dan ülkesine dönmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Navaz Şerif Pakistan Politika Dünya Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

Bakmadan Geçme

Ben Bu Cihana Sığmazam 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Süresiz nafaka kalkıyor mu? Süresiz nafaka kanun teklifi ne oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 28-29 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Salmonella nedir? Salmonella nereden bulaşır? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Recep İvedik 5 nerede çekildi, hangi ülkede çekildi? Recep İvedik 5 ne zaman çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 hangi kanalda? Recep İvedik 5 filmi konusu nedir? Recep İvedik 5 oyuncuları ve Recep İvedik 5 özeti! #128250 Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti! #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 ne zaman, nerede çekildi? #128250 İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Soğuk çay nasıl yapılır? Evde şeftalili ve limonlu ice tea yapımı ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Real Madrid final maçı ne zaman? Dortmund - Real Madrid final maçı şifresiz mi? #9917
İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title