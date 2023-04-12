NATO Zirvesi davetini geri çeviren Avustralya Başbakanı Albanese'ye muhalefetten eleştiri

Avustralya'da muhalefet, NATO Zirvesi davetini geri çeviren Başbakan Anthony Albanese'yi eleştirdi.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Albanese, 11-12 Temmuz'da Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmasına ilişkin gönderilen daveti kabul etmedi.

Ana muhalefetteki Liberal Parti'de dış ilişkilerinden sorumlu senatör Simon Birmingham, Albanese'in bu davranışının Avustralya'nın önemli ortaklıklarını zayıflatma riski olduğuna dikkati çekti.

Birmingham, Başbakan Albanese'in Avustralya'nın kurallara dayalı düzene, demokratik ortaklarına ve Ukrayna'nın savunmasına yüzde yüz bağlı olduğunu göstermek için NATO Zirvesi'ne katılması gerektiğini ifade etti.

NATO'nun zirveye Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'yı davet ettiğini anımsatan Birmingham, bu davetin NATO'nun bölgeyle yakın ilişkiler kurma isteğini gösterdiğini belirtti.

Birmingham, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana bir yıldan uzun zaman geçtiğini anımsatarak, bunun zirveye katılmama zamanı olmadığını dile getirdi.

Albanese'in seyahat planı yok

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Sky News'e yaptığı değerlendirmede, Albanese'nin programı hakkında bilgi veremeyeceğini, Avustralya'nın "yakın ve uzak" müttefikleriyle çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Wong, NATO üyesi ülkelerin coğrafi açıdan uzakta olabileceğini ancak prensiplerin aynı olduğunu söyledi.

"Daha istikrarlı, bağımsızlığa saygı duyulan, kurallara dayalı düzenin sürdüğü bir dünya için birlikte çalışmalıyız ve bu Avustralya'nın da Ukrayna'yı destekleme nedeni." diyen Wong, katılıp katılmamaya karar vermenin başbakanın meselesi olduğunu ifade etti.

Wong, Albanese'in izinde olduğunu ve herhangi bir seyahat planı olmadığını vurguladı.