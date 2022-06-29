NATO Zirvesi bildirisinden: "Rusya Federasyonu, müttefiklerin güvenliğine, Avro-Atlantik bölgesindeki istikrar ve barışa en ciddi ve doğrudan...
AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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NATO Zirvesi bildirisinden: "Rusya Federasyonu, müttefiklerin güvenliğine, Avro-Atlantik bölgesindeki istikrar ve barışa en ciddi ve doğrudan tehdittir.
NATO Zirvesi bildirisinden: " Rusya Federasyonu, müttefiklerin güvenliğine, Avro-Atlantik bölgesindeki istikrar ve barışa en ciddi ve doğrudan tehdittir."
AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel