NATO ve Ürdün, İlk Diplomatic İrtibat Ofisini Kuruyor

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NATO, Ürdün'ün başkenti Amman'da Orta Doğu'daki ilk diplomatik irtibat bürosunun kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Ofis, bölgedeki varlığı artırmayı amaçlıyor.

NATO ve Ürdün, İttifak'ın Orta Doğu'daki ilk "diplomatik İrtibat Bürosu"nun (NLO) kurulmasına ilişkin anlaşmaya imza attı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da NLO kurulması için ikili anlaşma dün NATO Genel Sekreteri'nin Güney Komşuluğu Özel Temsilcisi Javier Colomina ve Ürdün'ün NATO'daki Misyon Şefi Büyükelçi Yousef Bataineh tarafından imzalandı.

İttifak'ın Orta Doğu'daki ilk diplomatik ofisi olacak büronun açılması kararı, Temmuz 2024'te Washington'da yapılan NATO zirvesinde duyurulmuştu.

Karar, müttefik liderlerin NATO'nun güney komşuluk bölgesine yönelik yaklaşımını güçlendirme, İttifak'ın bölgedeki varlığını ve görünürlüğünü artırma hedefini yansıtıyor.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından ofisin kısa sürede açılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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