NATO ve Güney Kore Siber Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor

NATO'nun siber ve dijital dönüşümden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Charles Ellermann-Kingombe ve Güney Kore Uluslararası Siber İşler Özel Temsilcisi Lee Tae-woo, siber güvenlik işbirliği konusunu değerlendirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Kingombe ve Lee, ülkenin başkenti Seul'de bir görüşme düzenledi.

İkili, Hint-Pasifik ve Avrupa-Atlantik bölgelerindeki siber güvenlik tehditlerini değerlendirirken, zararlı siber faaliyetlere karşı işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Güney Kore ve NATO arasındaki siber diyalog, siber güvenlik sektöründe işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2023'te başlamıştı.