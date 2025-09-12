Haberler

NATO ve Güney Kore Siber Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Charles Ellermann-Kingombe ve Güney Kore Temsilcisi Lee Tae-woo, siber güvenlik tehditlerini değerlendirerek işbirliği yollarını tartıştı.

NATO'nun siber ve dijital dönüşümden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Charles Ellermann-Kingombe ve Güney Kore Uluslararası Siber İşler Özel Temsilcisi Lee Tae-woo, siber güvenlik işbirliği konusunu değerlendirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Kingombe ve Lee, ülkenin başkenti Seul'de bir görüşme düzenledi.

İkili, Hint-Pasifik ve Avrupa-Atlantik bölgelerindeki siber güvenlik tehditlerini değerlendirirken, zararlı siber faaliyetlere karşı işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Güney Kore ve NATO arasındaki siber diyalog, siber güvenlik sektöründe işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2023'te başlamıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Özel'in 'Hayatı durduracak eylemler yaparız' restine yanıt

AK Parti'den Özel'in "Hayatı durduruz" restine sert yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.