NATO ve AB Savunma Bakanları Brüksel'de Toplandı

(ANKARA) - NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin savunma bakanlarının katılımıyla bugün Brüksel'de, üç ayrı toplantı gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ana gündemi, Rusya- Ukrayna arasındaki savaş ile Kiev yönetimine askeri ve mali destek oluşturacak.

NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla bölgesel güvenlik konularının ele alındığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Brüksel'de başladı. Bu toplantının ardından, savunma bakanları düzeyinde Ukrayna Temas Grubu toplantısı düzenlenecek.

ABD, Kanada ve Norveç dışındaki ülkelerin bakanları, bu akşam, Avrupa Birliği Konseyi merkezinde yapılacak gayriresmi bir çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Ancak NATO veya AB, toplantılara ilişkin herhangi bir brifing veya basın toplantısı düzenlemedi.

Toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlık edecek. Kallas, bakanlarla birlikte AB'nin askeri kapasitesini hızla artırma yollarını, Ukrayna'ya Avrupa kaynaklı silah tedarikinin güçlendirilmesini ve "drone duvarı" da dahil olmak üzere AB'nin öncelikli savunma projelerini ele alacak.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Güler temsil ediyor

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katılacağı belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantılara ilişkin, "Lahey'deki NATO Zirvesi'nden bu yana ilk kez, NATO'da Savunma Bakanlarını ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Müttefikler, İttifakımızı her zamankinden daha güçlü kılmak için adım atmaya devam ediyor. Bugünkü görüşmelerimizi dört gözle bekliyoruz" dedi.

Rutte, daha önceki Ljubljana'daki NATO Parlamenter Asamblesi'nde yaptığı konuşmada, "Brüksel'deki görüşmelerin odağında Ukrayna'daki savunma üretiminin finansmanı olacağını" söyledi. Rutte, "özellikle insansız hava araçları (İHA), mühimmat, uzun menzilli silahlar ve hava savunma sistemlerine vurgu yapılacağını, ayrıca ABD yapımı silahlar ve askeri ekipmanlar için yeni satın alma sözleşmelerinin görüşüleceğini" belirtti.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker da Ukrayna Temas Grubu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupalı ülkelerin Kiev için büyük çaplı ABD silah alımlarına dair bir duyuru yapmalarının beklendiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu, 16 Ekim'de, Avrupa ekonomisinin militarizasyonuna ilişkin yol haritasını kamuoyuna açıklayacak.