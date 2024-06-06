Üye Girişi
Haberler

NATO, Ukrayna'ya askeri kuvvet konuşlandırmayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile savaşan Ukrayna'yı desteklemek amacıyla bu ülkeye askeri kuvvet konuşlandırma planlarının olmadığını yineledi. Stoltenberg, Finlandiya ziyaretinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya destek sağlamak için güçlü bir çerçeve oluşturulması gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile savaşan Ukrayna'yı desteklemek amacıyla bu ülkeye askeri kuvvet konuşlandırma planlarının olmadığını yineledi.

Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO üyesi olmasından sonra bu ülkeye ilk kez yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa'nın öncülük ettiği ve bazı müttefik ülkelerin desteklediği " Ukrayna'ya asker gönderme" fikrine ilişkin soruya Stoltenberg, "Müttefikler Ukrayna'ya farklı şekillerde destek sağlamaktadır. NATO'nun Ukrayna'ya kuvvet konuşlandırmak gibi bir planı yok. Ukrayna'ya vereceğimiz destek için nasıl daha güçlü ve kurumsal bir çerçeve oluşturabileceğimize ve Ukrayna'nın gerektiği sürece yanında olmamızı sağlayacak uzun vadeli bir mali taahhüdü nasıl tesis edip kabul edebileceğimize odaklanıyoruz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Stubb da ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderme planının olmadığını dile getirerek "Elbette müttefiklerimizle Ukrayna'ya yardım edebileceğimiz mali, askeri ya da mühimmat temelli çeşitli seçenekler hakkında görüşüyoruz." dedi.

"Ufukta savaş yok" mesajı

Ukrayna'nın hava savunması başta olmak üzere askeri destek ihtiyacına işaret eden Stoltenberg, "Geçtiğimiz aylarda Ukrayna'ya askeri destek sağlanmasında bazı boşluklar, bazı gecikmeler gördük. Bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın herhangi bir NATO üyesine saldırma tehdidinin bulunmadığını belirterek "Bir sonraki savaş için bir tür geri sayım olduğu düşüncesi yanlıştır. Biz bunun olmasını engellemek için varız. Bunu 75 yıldır yapıyoruz. Bunu en az 75 yıl daha yapacağız." diye konuştu.

NATO'nun Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunu söyleyen Stoltenberg, bunun mümkün olması için Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Jens Stoltenberg Finlandiya Ukrayna Rusya Nato Politika Güncel Haberler

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Aldatmak 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Haziran Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Ekşi Elmalar filmi konusu nedir? Ekşi Elmalar oyuncuları ve Ekşi Elmalar özeti! Ekşi Elmalar ne zaman, nerede çekildi? #129300 #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! Karneler ne zaman alınacak 2024? Karneler hangi tarihte, ayın kaçında dağıtılacak? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Haziran günün maçları nereden izlenir? Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? 2024 Bakırköy yerel seçim sonuçları! FB KONGRESİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi gün? SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN? #9917 2024 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 7 Haziran Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? 6 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bakırköy Belediye Başkanı'nın vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu? Dolar ne kadar, yükseldi mi? 6 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek?
İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez

İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title