NATO Türkiye'ye depremler nedeniyle destek sağlıyor

NATO'nun 30 üye ülkesi ve davetli ülkeler olarak İsveç ile Finlandiya'nın da katkılarıyla Türkiye'ye, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle acil durum müdahale personeli ve gerekli malzemelerle destek sağladığı bildirildi.

NATO'nun 30 üye ülkesi ve davetli ülkeler olarak İsveç ile Finlandiya'nın da katkılarıyla Türkiye'ye, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle acil durum müdahale personeli ve gerekli malzemelerle destek sağladığı bildirildi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, İsveç ve Finlandiya da dahil olmak üzere 20'den fazla NATO müttefiki ve ortağından 1400'den fazla acil durum müdahale personelinin Türkiye'ye konuşlandığı belirtildi.

"53 binden fazla Türk ilk müdahale ekibi şu anda sahada." bilgisi paylaşılan açıklamada, köpekli arama ve kurtarma ekipleri, itfaiyeciler ve yapı mühendisliği ekipleri, tıbbi personel ile malzemeler ve sismik uzmanlar dahil olmak üzere farklı şekillerde yardım sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu desteğin NATO'nun 24 saat kesintisiz çalışan başlıca sivil acil müdahale mekanizması olan NATO-Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC) aracılığıyla sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahının önünde bulunan 30 müttefik ülkenin bayraklarının Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma ve depremde hayatını kaybedenler için yarıya indirildiği anımsatıldı.