NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesi başladı - Haberler

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NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesi başladı

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı.

Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katılıyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapılıyor.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya İsveç Güncel Haberler

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