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NATO toplantısının ardından Bodrum'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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NATO toplantısının ardından Bodrum'a geldi

NATO zirvesinde liderlere yaptığı yemeklerle büyük beğeni toplayan Dünyaca ünlü şef Paco Roncero ayağının tozuyla Bodrum'a geldi.

NATO zirvesinde liderlere yaptığı yemeklerle büyük beğeni toplayan Dünyaca ünlü şef Paco Roncero ayağının tozuyla Bodrum'a geldi.

Dünyaca ünlü şef Paco Roncero Bodrum'a gelmeden 2 gün önce NATO zirvesinde, kraliyet ailesi ve ülke liderlerini lezzetli menüleri ile Madrid'de bulunan kraliyet sarayında hizmet verdi. Roncero'nun menülerini deneyimleyen isimlerin arasında ABD Başkanı Joe Biden gibi pek çok önemli isim bulunuyor. Roncero'ya Bodrumdaki etkinliğinde de Premium'un da lezzetli yemeklere imza atacak.

Serinin ilk şefi Paco Roncero menüsünü misafirler ile buluşturmaya başladı.

Madrid'de bulunan Paco Roncero Restaurante'nin kurucusu ve şefi olan Paco Roncero, sanatsal İspanyol mutfağının en prestijli şefleri arasında sayılıyor. Kraliyet Gastronomi Akademisi tarafından verilen 2006 Ulusal Gastronomi Ödülü'nü kazanan Roncero'nun işlettiği restoranlardan bir diğeri, Ibiza ve sonrasında Dubai'de açılan, dünyanın en pahalı restoranlarından biri olan Sublimotion ise müşterilerin her duyusuna hitap eden, teknoloji ve sanatın bir arada kullanıldığı, dünyanın en pahalı restoranı konumunda. Ünlü Şef Roncero, 1-15 Temmuz tarihleri arasında be Premium Bodrum Notias Restaurant'ta pop-up event gerçekleştirecek.

Tüm yaz boyunca devam edecek etkinliğin organizasyonunu Sözen Grup yönetiyor. Grubun Ceo'su Gökmen Sözen, turizme büyük katkı sağlayacak gastronomik etkinliklerin devam etmesi gerektiğini, ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bu etkinliğin uluslararası arenada da ses getireceğini dile getirdi.

Paco Roncero'nun eşsiz menüsü 15 Temmuz tarihine kadar Notias Restaurant'da servis edilecek.

(Eren Ayhan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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