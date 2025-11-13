Haberler

NATO SOFCOM, ORION-25 Tatbikatına Katılmadığını Açıkladı

NATO Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığı (SOFCOM), Yunanistan ve GKRY'nin gerçekleştirdiği ORION-25 tatbikatına katılmadıklarını belirtti. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medyada kendilerini etiketlemesi üzerine SOFCOM'dan açıklama geldi.

NATO Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığı (SOFCOM), Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının sosyal medyada kendilerini etiketlemesinin ardından, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ortak tatbikatı ORION-25'e katılmadıklarını teyit etti.

SOFCOM, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının GKRY ile yürüttüğü ortak tatbikata dair paylaşımında kendilerini etiketlemesine ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "SOFCOM, ORION-25 tatbikatına katılmamıştır. Müttefik ülkeler zaman zaman SOFCOM'un ittifak genelindeki faaliyetlerini öne çıkarmak amacıyla sosyal medyada SOFCOM'u etiketleyebilmektedir. Bu tür etiketlemeler SOFCOM'un söz konusu faaliyete katılımı anlamına gelmez." ifadeleri kullanıldı.

Benzer şekilde SOFCOM'un da görünürlüğü artırmak ve NATO'nun caydırıcılık mesajlarını pekiştirmek amacıyla üye ülkelerin faaliyetlerini paylaşabildiği ya da etiketleyebildiği aktarılan açıklamada, "Bu özel durumda, ORION-25 tatbikatına atıfta bulunan bir paylaşım, SOFCOM'un Facebook sayfasında yanlışlıkla yayımlanmış ve daha sonra kaldırılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, GKRY ile yürüttüğü ortak tatbikat ORION-25'le ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında SOFCOM'u da etiketlemişti.

SOFCOM ise tatbikata ilişkin sosyal medya hesabında fotoğraflar paylaşmıştı. Daha sonra sitedeki fotoğraflar kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
