NATO, silahlanmanın kontrol altına alınması için üzerine düşeni yapmaya kararlı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun başta Rusya olmak üzere Çin ve diğer aktörlerden kaynaklanan tehditlere karşı silahlanmanın kontrol edilmesi için hazırlığını artırmaya ve gerekli aktörlerle iletişimini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun başta Rusya olmak üzere Çin ve diğer aktörlerden kaynaklanan tehditlere karşı silahlanmanın kontrol edilmesi için hazırlığını artırmaya ve gerekli aktörlerle iletişimini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

Stoltenberg, Washington'da düzenlenen 3 günlük silahlanma kontrolü, silahsızlanma ve kitle imha silahlarının yayılmasını önleme konulu NATO konferansına çevrim içi katılarak açılış konuşması yaptı.

"Silahlanma kontrolü ve genel olarak güvenliğimiz için son derece zorlu bir dönemden geçiyoruz." değerlendirmesini yapan Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya, güvenliğimize yönelik en doğrudan tehdittir. Ancak küresel güvenlik ortamı genel olarak da rahatsız edici. Çin, yetenekleri hakkında herhangi bir şeffaflık olmaksızın nükleer cephaneliğini hızla büyütüyor. İran ve Kuzey Kore, pervasızca kendi nükleer programlarını ve dağıtım sistemlerini geliştiriyorlar. Yapay zekadan otonom sistemlere kadar yeni teknolojiler, anlaşılması ve yönetilmesi gereken büyük potansiyel risklerle birlikte geliyor. Dünyamız, nesillerdir olduğundan daha tehlikeli ve daha az öngörülebilir."

Stoltenberg, yapay zeka saldırılarının da bu tehditler arasında yer aldığını ifade ederek, "NATO, bu yeni teknolojinin askeri alanda sorumluluk bilinciyle kullanımı için ortak evrensel standartlar geliştirmeye kararlıdır." dedi.

Bunun için Çin ile temasa geçmenin gerekli bir adım olacağını belirten Stoltenberg, uzun vadede NATO'nun yaklaşımını daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyaya uyarlaması gerektiğinin altını çizdi. Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Bir kavşakta duruyoruz. Bir yönde, ulusal silah kontrol düzeninin çökmesi ve son derece tehlikeli sonuçlarla birlikte kitle imha silahlarının sınırsız bir şekilde yayılması yatıyor. Ama ileride alternatif bir yol var. Ne kadar zor olursa olsun güven inşa ettiğimiz, yeni davranışlar geliştirdiğimiz ve güvenliğimizi artırdığımız bir yol. Bu, kolay ve hızlı olmayacak. Güvenlik ortamımız değişmiş olabilir ancak güvenliği sağlama ilkeleri değişmedi."

"NATO, silahlanma kontrolünün geleceğinde üzerine düşeni yapmaya devam etmeye kararlıdır." açıklamasında bulunan Stoltenberg, İttifakın bu amaçla dünya çapında ortaklarla ilişki kurduğuna işaret etti.

Rusya'nın nükleer söylemi

Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirmesi konusuyla ilgili Stoltenberg, bunu "NATO müttefiklerini Ukrayna'yı desteklemekten caydırmak için tasarlanan ancak işe yaramayan sorumsuz bir eylem" olarak tanımladı.

Stoltenberg, "Dediğim gibi (Rusya'nın) yaptıklarını çok yakından takip ediyoruz. Teyakkuzdayız. Şimdiye kadar Rusya'nın nükleer duruşunda, bizim duruşumuzda herhangi bir değişiklik gerektiren bir değişim görmedik. Ancak biz hazırız." değerlendirmesinde bulundu.