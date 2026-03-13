Haberler

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girmesi üzerine NATO hava ve füze savunma unsurlarının müdahale ettiğini açıkladı. Olayın tüm boyutlarıyla inceleneceği belirtiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

Kaynak: AA / Utku Şimşek
