NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplandı

NATO Savunma Bakanları, Lahey Zirvesi öncesinde İttifak'ın "yeni yetenek hedefleri" üzerinde anlaşmak için Brüksel'deki karargahta bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantının açılışında yaptığı konuşmada "Bugün, 1 milyar insanımızı, caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlü tutarak güvende tutmak için iddialı yeni yetenek hedefleri seti üzerinde anlaşacağız." dedi.

Bu hedeflere ulaşmak için daha fazla harcama yapılması gerektiğinin altını çizen Rutte, bugünkü toplantının ana odağının yalnızca hedefler olacağını, savunma harcamalarındaki yeni ölçütün 24-25 Haziran'da Lahey'de yapılacak zirvede liderler tarafından belirleneceğini söyledi.

Türkiye'nin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından temsil edildiği toplantıya, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılıyor.

Rutte, yeni yetenek hedefleri arasında "hava savunma sistemleri, manevra kabiliyetine sahip kara unsurları, uzun menzilli füzeler, komuta ve kontrol sistemleri"ni sayıyor. Bu hedeflere ulaşılması için savunma harcamalarında yeni hedefin ise gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYHİ) yüzde 3'ünün üstünde olması gerektiğini ifade ediyor.