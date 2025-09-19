Haberler

NATO, Rus Jetlerinin Estonya Hava Sahasını İhlal Ettiğini Açıkladı

NATO, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini ve derhal yanıt verilerek uçakların durdurulduğunu duyurdu. Sözcü Allison Hart, olayın Rusların pervasız davranışlarının ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir örneği olduğunu belirtti.

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Rusya'nın Estonya'nın hava sahasını ihlaliyle ilgili açıklama yaptı.

Hart, "Rus jetleri bugün erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal etti. NATO derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurdu." ifadelerini kullandı.

Sözcü, bu olayın "Rusların pervasız davranışlarının" ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğuna işaret etti.

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
