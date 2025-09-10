NATO, Polonya Hava Sahasına İHA Girişine Karşılık Verdi

NATO, Polonya'nın hava sahasına çok sayıda insansız hava aracının (İHA) girdiğini ve karşılık verildiğini bildirdi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, çok sayıda İHA'nın gece boyunca Polonya'nın hava sahasına girdiğini duyurdu.

Polonya ve NATO hava savunma sistemlerinin birlikte karşılık verdiğini belirten Hart, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Polonya liderliğiyle temas halinde olduğunu ve yakın istişarelerde bulunduğunu aktardı.

Öte yandan, NATO Konseyinin Brüksel'deki karargahta yaptığı haftalık toplantısında konunun ele alınacağı öğrenildi.

Polonya'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu İHA'ların Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını ihlal ettiği bildirilmişti.