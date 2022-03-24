- NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başladı

BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başladı.

NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ele alınacak. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, zirve kapsamında NATO liderlerine hitap edecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı öncesi yaptığı açılış konuşmasında, "Güvenliğimiz için kritik zamanda toplanıyoruz. Kremlin'in nedensiz saldırganlığını kınamak ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek vermek için birleştik" dedi.

Bugün Ukrayna'ya yönelik desteğin ele alınacağını ifade eden Stoltenberg, "NATO'nun şu an ve gelecek yıllardaki savunmasını güçlendirme çabalarını da değerlendireceğiz. Zaten şu anda karada, denizde ve havada fazlasını yapıyoruz. Bu, Avrupa'daki yeni bir güvenlik gerçeğine yanıt vermek için gerekli" diye konuştu.