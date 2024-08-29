NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü Türk askerleri tarafından FSK'ye muharebe eğitimi verildi

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine temel muharebe eğitimi verildi.

FSK tarafından yapılan açıklamada, Türk ordusu ile işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimle Kosovalı askerlerin muharebe kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Muharebe eğitiminin, Türk askerleri tarafından FSK'nin Kara Kuvvetleri 2'nci Alayı'na yönelik verildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, FSK'nin tüm alanlarda kapasitesini sürekli olarak artırmaya yardımcı olmaktadır ve profesyonel gelişim ile teknik destek sunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Söz konusu sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'da 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılar sağlıyor. Ayrıca FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.???????